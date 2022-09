Vrouw (42) die haar man neerstak, moet niet naar de cel, maar haar man wel: “Ze kreeg meer slaag dan eten”

Een 42-jarige Bulgaarse stak haar ex-man viermaal met een mes. Ze was 17 jaar slachtoffer van partnergeweld en wou naar eigen zeggen dat het stopte. De Gentse rechtbank veroordeelde haar donderdag voor poging doodslag, maar de vrouw moet door schrijnende situatie niet naar de cel.

“Na zeventien jaar van geweld was ze gewoon moegestreden. Ze wou dat het stopte, maar heeft hem nooit willen doden”, pleitte Ercan Tok, de advocaat van de 42-jarige Gentse vrouw voor de Gentse rechtbank. “Dagelijks onderging ze zwaar partnergeweld. Ze leefde continu in angst voor haar man.”

De 42-jarige Bulgaarse vrouw kwam met haar man in Gent wonen. Ze vormden zeventien jaar lang een koppel, maar de relatie was toxisch. Dagelijks moest de Bulgaarse vrouw zwaar partnergeweld ondergaan. “De vrouw kreeg meer slaag dan eten”, pleitte advocaat Tok. “Ze leefde continu in angst voor haar man.”

Wettige zelfverdediging

Tijdens een zoveelste incident in juli vorig jaar liep het zwaar uit de hand. Een zoveelste discussie eindigde met slagen en hun 16-jarige zoon kwam tussenbeide. Plots ging de vrouw naar de keuken en pakte daar een groot mes. Daarmee stak ze haar man vier keer. Bij het laatste messteek zat hij op zijn knieën en stak ze hem in de nek.

Het Oost-Vlaams parket bracht de vrouw toch voor de Gentse rechtbank, wegens poging tot doodslag. “We moeten rekening houden met de omstandigheden, maar haar geweld was niet in proportie. Ze heeft haar man proberen te doden”, klonk het. Haar advocaat vroeg om rekening te houden met de context en pleitte daarop de wettige zelfverdediging.

De Gentse rechtbank ging uiteindelijk niet in op deze argumenten, maar oordeelde toch mild voor de vrouw door de context van zwaar partnergeweld. Ze kreeg donderdag de minimumstraf opgelegd van drie jaar celstraf met uitstel behalve de voorhechtenis. Haar ex - die verstek gaf tijdens de zitting van de rechtbank - moet tien maanden naar de cel.