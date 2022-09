Zware naschok in Mexico: vrouw komt om het leven

In Mexico is donderdag een aardbeving met een magnitude van 6,9 geregistreerd. Dat maakte de nationale seismologische dienst bekend. Volgens de burgemeester van Mexico-stad, Claudia Sheinbaum, kwam één vrouw er om het leven toen ze “bij haar thuis van de trap viel” nadat het alarm voor aardbevingen afging.

Amper drie dagen geleden, maandag 19 september, op de verjaardag van de twee dodelijke aardbevingen van 1985 en 2017, was Mexico ook al opgeschrikt door een zware aardbeving. De aardbeving van donderdag, die plaatsvond om 1.20 uur lokale tijd (8.20 uur in België), verraste de inwoners van Mexico in hun slaap. Velen liepen de straat op in pyjama, terwijl alarmsystemen aan het loeien waren.

Het epicentrum van de beving bevond zich in de staat Michoacan, in het westen van Mexico, op 84 kilometer van de stad Coalcoman, zegt de seismologische dienst. De beving was te voelen in vier staten: Michoacan, Coima, Jalisco, Guerrero en in de hoofdstad.

Het is de krachtigste naschok van de aardbeving van maandag tot dusver. De beving van maandag, die twee doden eiste, had een magnitude van 7,7 en deed zich ook voor in Michoacan.

Mexico bevindt zich op de zogenoemde Pacifische Ring van Vuur, de zone waar verschillende tektonische platen met elkaar botsen. Daardoor is er een verhoogde seismische activiteit. Het risico op grote aardbevingen is er als dusdanig groot.

© AP

© AP