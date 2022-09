Vertrouwen Belgische consument zakt in september tot laagste niveau in 37 jaar

De stijgende energieprijzen, de hoge inflatie en de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne hebben de Belgische consument pessimistischer dan ooit gemaakt over de eigen financiële situatie en de economische situatie in België. Dat blijkt donderdag uit de cijfers over het consumentenvertrouwen die de Nationale Bank heeft gepubliceerd. Het consumentenvertrouwen zakt tot het laagste niveau sinds 1985.

De indicator van het consumentenvertrouwen is in september met 16 punten gedaald en staat nu op -27, een enorm vertrouwensverlies, aldus de Nationale Bank. “Het ligt dicht bij de verliescijfers op kritieke momenten, zoals bij de aanvang van de gezondheidscrisis (april 2020) of bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (maart 2022)”, klinkt het.

Sinds het begin van het jaar verloor de indicator bijna 30 punten, “wat een aanzienlijke daling betekent”, aldus de Nationale Bank. In februari, voor de Russische invasie in Oekraïne, stond de indicator nog op 1, maar zakte in maart al naar -16. Daarna krikte het vertrouwen in april (-14), mei (-13) en juni (-11) telkens een beetje op, voor een nieuwe daling in juli (-13). Augustus bracht dan even een lichte verbetering tot -11.

Er heerst vooral pessimisme over de algemene economische ontwikkeling in België tijdens de volgende twaalf maanden. Die component voor de indicator is in september dan ook teruggelopen tot zijn laagste peil ooit (-49). Ook zijn de vooruitzichten voor de financiële situatie van de gezinnen nog nooit zo negatief geweest (-18). Daarnaast bereikte ook de component over de spaarintenties gedurende de komende maanden een laagterecord (-5). Tot slot gingen ook de verwachtingen over het verloop van de werkloosheid fors achteruit.