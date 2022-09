Elf doden bij protesten na dood van jonge Iraanse vrouw die hoofddoek ‘niet correct’ droeg

De protesten begonnen zes dagen geleden en situeren zich overal in Iran. In Iraans Koerdistan, waar de jonge vrouw vandaan kwam, waren de protesten het grootst.

De 22-jarige Mahsa Amini overleed vorige vrijdag in een ziekenhuis nadat ze drie dagen in coma had gelegen. Ze was op 13 september opgepakt door de zedenpolitie tijdens een bezoek aan de hoofdstad Teheran. Volgens de Iraanse autoriteiten stierf ze een natuurlijke dood, maar daar zijn de actievoerders minder zeker van.

LEES OOK. Ze zou worden vrijgelaten na een korte ‘heropvoedingssessie’, maar overleed: hevige rellen in Iran na dood jonge vrouw die hoofddoek niet ‘correct’ droeg