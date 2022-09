Voormalige Russische president Medvedev sluit nucleaire wapens niet uit: “Er is geen weg terug”

De Russische oud-president Dmitri Medvedev heeft gedreigd met de inzet van “alle wapens, inclusief strategische kernwapens” om geannexeerd grondgebied te verdedigen. De bondgenoot van president Vladimir Poetin maakte dat duidelijk via zijn Telegram-account. Medvedev is vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. In die rol zinspeelde hij al eerder op de mogelijkheid om nucleaire wapens te gebruiken als Rusland dat nodig acht.

“Er zullen referenda worden gehouden en de Donbas-republieken en andere gebieden zullen tot Rusland worden toegelaten. De bescherming van alle toegetreden gebieden zal aanzienlijk worden versterkt door de Russische strijdkrachten”, schreef Medvedev op Telegram. “Rusland kondigde aan dat niet alleen mobilisatiecapaciteiten, maar ook alle Russische wapens, inclusief strategische kernwapens en wapens gebaseerd op nieuwe principes, voor die bescherming kunnen worden ingezet.”

In de Russische militaire leer is het gebruik van kernwapens geoorloofd als Rusland zelf ernstig wordt bedreigd. Wat Medvedev betreft geldt dat straks dus ook voor de regio’s die volgens hem binnenkort onderdeel van Rusland zullen worden. Er is “geen weg terug”, stelt hij.

Medvedev was tussen 2008 en 2012 president. Poetin was in die tijd premier, daarna nam hij het stokje als staatshoofd weer over van zijn bondgenoot.

