Verschillende centrale banken verhogen de rente in kielzog Fed

De Zwitserse centrale bank trekt de rente 75 basispunten op van -0,25 procent naar 0,5 procent. Ze wil zo ook goederen en diensten die nog niet zwaar getroffen zijn door fors hogere prijzen, vrijwaren. Verdere renteverhogingen zijn niet uit te sluiten in het Alpenland. Eerder dit jaar was de rente voor het eerst in vijftien jaar opgetrokken, met een half procentpunt. De Zwitserse rente kampeerde bijna acht jaar in negatief territorium, jarenlang op het laagterecord van 0,75 procent.

Ook Noorwegen, dat andere grote West-Europese land dat niet tot de Europese Unie behoort, greep nog eens in. Het toonaangevende rentetarief gaat een half procentpunt hoger tot 2,25 procent. Hier zouden de renteverhogingen al bijna stopgezet worden omdat de economie begint te reageren op de reeds genomen stappen tegen de inflatie. In november zou de Norges Bank waarschijnlijk nog eens de rente opkrikken. De rente staat nu op het hoogste niveau sinds 2011.

LEES OOK. Amerikaanse centrale bank trekt rente weer op: dit zal ook een impact op ons allemaal hebben

Ook elders in de wereld gaat de rente verder omhoog. Zo kondigden de centrale banken van de Filipijnen, Hongkong en Indonesië donderdag verhogingen aan. In het Verenigd Koninkrijk zou de Bank of England donderdag een nieuwe, forse, renteverhoging aankondigen.

Japan is dan weer de vreemde eend in de bijt. Zoals vanouds houdt de Bank of Japan de monetaire teugels los: de korte rente blijft op -0,1 procent en de lange rente op ongeveer het nulpunt. Ook Brazilië houdt de rente ongewijzigd, al gingen er wel twaalf verhogingen in anderhalf jaar tijd aan vooraf tot het zeer hoge 13,75 procent.

De Europese Centrale Bank verhoogde deze maand reeds de rentetarieven met 75 basispunten en verdere verhogingen zitten eraan te komen. De renteverhogingen moeten de economie afkoelen en zo de inflatiegroei blussen. Geld lenen wordt na een renteverhoging immers duurder, en dat moet de vraag drukken.