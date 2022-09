In Vlaanderen is er veel discussie over de dalende onderwijskwaliteit. Maar in vergelijking met het Franstalig onderwijs is die daling klein bier. Toch kan het Vlaamse onderwijs iets leren van de Franstalige collega’s. “In plaats van eindeloze politieke discussies te voeren, heeft het hele onderwijs daar nu de krachten gebundeld”, zegt onderwijssocioloog Dirk Jacobs.