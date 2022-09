Van de tweeduizend flitspalen op Belgisch grondgebied staan er maar 400 in Wallonië. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Waar is de fiets? Terwijl in Vlaanderen de groep fietsers groeit, blijft dat in Wallonië een marginaal fenomeen. En dat heeft niks met bergop/bergaf te maken, zegt de Franstalige fietsersbond. “Op een moordstrookje met auto’s die 100 km/u rijden, denk je wel twee keer na.”