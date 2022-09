“Russische demonstranten opgeroepen om naar de frontlinie in Oekraïne te gaan”

Russen die woensdag deelnamen aan de protesten tegen de door Poetin afgekondigde gedeeltelijke mobilisatie, riskeren meer dan een boete of celstraf. Volgens verschillende Russische commentatoren kunnen de demonstranten naar Oekraïne worden gestuurd om er te vechten, zo meldt de BBC.

Volgens de Russische mensenrechtenorganisatie OVD-Info zouden er zelfs al zeker 16 aangehouden demonstranten een brief hebben gekregen om zich te melden bij het leger. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov liet al eerder weten dat het wettelijk mogelijk is om gevangenen een oproep voor militaire keuring te geven.

Volgens officiële kanalen geldt de mobilisatie voor 300.000 Russen. Na Poetins speech, waarin de mobilisatie werd aangekondigd, liet Defensieminister Sergei Shoigu weten dat er 300.000 Russen “met militaire ervaring” opgeroepen zouden worden. “Het gaat niet om mensen die nog nooit iets met het leger te maken hebben gehad”, klonk het. Shoigu voegde eraan toe dat studenten “gewoon naar de les kunnen blijven gaan”.

Op basis van een anonieme bestuurder in Poetins regering meldt de onafhankelijke Russische krnat Novaya Gazeta dat Moskou echter één miljoen Russen naar Oekraïne wil sturen. “Het aantal werd verschillende malen aangepast. Uiteindelijk werd afgeklopt op één miljoen”, aldus de bron.

Ook al gaat het officieel slechts om een gedeeltelijke mobilisatie, toch heeft de maatregel voor onrust gezorgd onder de Russische bevolking. In zo goed als elke familie zijn er reservisten. Peskov relativeert en noemt de berichten overdreven dat er een stormloop is van mannen die in staat zijn om hun militaire dienst te vervullen, op vliegtuigtickets naar Turkije en andere landen.