Ook het Paleis bespaart tegen hoge energieprijzen: deze maatregelen neemt Koning Filip om kosten te drukken

Ieder jaar is zo’n 500.000 liter mazout nodig om het paleis in Brussel te verwarmen.

Koning Filip gaat waar mogelijk besparen op energiekosten. De voorgevel van het koninklijk paleis in Brussel wordt sinds deze week niet langer verlicht ’s avonds, zo bevestigt het Paleis ons. En ook binnen zullen er zo min mogelijk lichten branden. Structurele werken, zoals enkel glas vervangen door dubbele beglazing, zijn gepland. Jaarlijks is zo’n 500.000 liter mazout nodig om het paleis te verwarmen.

Het paleis van Brussel, de officiële werkplek van de koning, heeft een hoog energieverbruik. Maar het historisch karakter van het negentiende-eeuwse gebouw maakt ingrepen delicaat en duur, zegt de Regie der Gebouwen die de vastgoedbeheerder is van onder meer het paleis en het kasteel van Laken.

Daarom bespaart de koning nu al waar mogelijk. Onder meer op verlichting. Structurele werken die de factuur naar beneden moeten helpen, zijn voorzien.

In mei 2022 heeft de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht gelanceerd voor de renovatie van de gevels en het buitenschrijnwerk van het paleis van Brussel.

“De werken bestaan onder meer uit de reiniging en restauratie van de voorgevel en ook het buitenschrijnwerk wordt gerestaureerd of vervangen naar gelang het geval. Ook wordt voorzien in thermisch isolerende beglazing voor een betere isolatie. Deze werken zouden in het najaar 2022 moeten beginnen en ongeveer 2 jaar duren. De geschatte kostprijs is 5,5 miljoen euro”, klinkt het.

Verbrandingsoven

Ondertussen worden alle lampen verder vervangen door ledverlichting. En wordt er verder onderzocht of er geen zonnepanelen kunnen gelegd worden.

De Regie der Gebouwen wil het paleis ook op gas verwarmen in de toekomst zodat de vier mazoutketels die meer dan 30 jaar oud zijn, kunnen vervangen worden door een modernere en energiezuinigere installatie.

Het kasteel van Laken, met de serres, was nog duurder om te verwarmen. Maar dat gebeurt nu deels met restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek.