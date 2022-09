HET PUNT VAN VAN IMPE. “Een nucleaire oorlog voor een klein stukje Oekraïne, dat ziet ook China absoluut niet zitten”

Hoogspanning na de gitzwarte speech van Vladimir Poetin. Weer lijkt het alsof elke dag de bom kan vallen. “Maar hoe oorlogszuchtig hij ook klinkt, Poetin heeft de tijd tegen”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “De wereld moet zich tegen hem blijven verzetten. Alleen moeten we niet met twee tenen op zijn rode lijn gaan staan, om hem uit te dagen.”

Verder gaat het ook over wanhoop in de Belgische politiek, en krijgen ze bij CD&V een déjà vu: Wouter Beke is terug, en meteen moeten er brokken gelijmd worden.