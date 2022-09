Ooit een vergeetput, nu een bouwwerf: de trage wederopstanding van Charleroi, het zorgenkind van Wallonië

Grauw, grijs, marginaal, vuil. Volgens de overlevering is Walloniës grootste stad Charleroi de mistroostigheid zelve. Ooit een parel aan de Waalse kroon met zijn kolen en staal, nu een hol van verderf en triestigheid, met een duizelingwekkende werkloosheid en inwoners die gebukt gaan onder de stinkende rook van uitgebluste schouwen. Maar! Dat was wat was. Anno 2022 is Charleroi fluks bezig om uit de put te kruipen.