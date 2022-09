Vooruit komt met energievoorstel in eigen Septemberverklaring: “Perfect betaalbaar met 1,2 miljard aan extra inkomsten die overheid nu binnenkrijgt”

Op de échte Septemberverklaring is het nog even wachten, maar de Vlaamse socialisten schuiven hun eigen pakket al naar voor. Vijf kant-en-klare maatregelen die de Vlaamse regering morgen kan invoeren, als ze goesting heeft, zegt voorzitter Conner Rousseau. “De urgentie is zodanig groot, het water staat de mensen aan de lippen. We verstaan het getreuzel niet zo goed.”