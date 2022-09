Hackers aan de haal met gegevens van tienduizenden klanten van smartphonebank Revolut

Revolut is getroffen geweest door een cyberaanval, zo blijkt uit een mededeling van de Britse smartphonebank aan de toezichthouder in Litouwen. Een woordvoerder zei aan technologiewebsite TechCrunch dat een onbevoegde derde partij korte tijd toegang had tot de gegevens van een klein percentage, 0,16 procent, van de klanten. Het gaat om zowat 50.000 klanten en mensen die klant aan het worden zijn, werd verduidelijkt aan AFP.

De zogenaamde ‘neobank’ is actief in Europa met een Litouwse banklicentie. Revolut merkte de cyberaanval in de late avond van 11 september op en kon de aanval tegen de volgende ochtend isoleren. In de mededeling aan de toezichthouder klinkt het dat een veiligheidsteam van Revolut snel handelende.

Hoeveel klanten getroffen zijn, wilde de woordvoerder niet kwijt. Maar in de mededeling aan de bankregulator valt te lezen dat 50.150 klanten betrokken zijn. Ongeveer 50.000 klanten en klanten in spe, klinkt het bij een woordvoerder.

Vie een mededeling op de website Reddit laat Revolut de klanten weten dat geen gegevens over bankkaarten, pincodes of paswoorden gestolen zijn. Waarschijnlijk gingen hackers aan de haal met gegevens over kaarttransacties, namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers.