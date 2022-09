Bruno Foodcorners sluiten ‘s nachts de deuren: “De energieprijzen slaan door het dak”

Sinds 1988 konden Limburgers op elk moment van de dag bij Bruno’s terecht voor een snelle hap, zoals broodjes en pizza. Maar wie ‘s nachts met honger zit, moet vanaf volgend weekend een andere oplossing zoeken. De groep onderstreept dat het genoodzaakt is die beslissing te nemen gezien de hoge energieprijzen.

“In onze shop van Genk-Noord bijvoorbeeld alleen al hebben we de voorbije zes maanden een energiemeerkost van 50.000 euro. Dat is per pizza 2,50 euro extra. Voor de volgende drie maanden gaan de energieprijzen maal tien, dus gewoon onbetaalbaar”, aldus Luca Bruno. “Onze Bruno Foodcorners ‘s nachts sluiten doen we met heel veel pijn in ons hart. Zelfs tijdens de coronacrisis bleven ze open mits het strikt opvolgen van alle voorschriften.”

De nachtelijke sluiting heeft ook gevolgen voor 40 van de 550 jobs, die de komende maanden zullen verdwijnen. “We proberen voor iedereen een oplossing te vinden en hopen snel op de invoering van tijdelijke economische werkloosheid. De bedrijven hebben ook dringend nood aan financiële maatregelen en tussenkomsten om deze zware crisis te kunnen overleven”, benadrukt Luca Bruno.

De sluitingsmaatregel gaat in op 3 oktober 2022 en loopt voorlopig tot 31 maart 2023.