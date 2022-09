Brengt kroonprins William bezoek aan Harry en Meghan tijdens reis naar VS?

In Amerikaanse media wordt gespeculeerd over een bezoek van William aan zijn broer Harry, na de bekendmaking door de Britse kroonprins dat hij begin december samen met zijn echtgenote Kate naar de Verenigde Staten reist voor de uitreiking van een klimaatprijs in Boston.

Hun laatste visite aan de VS dateert inmiddels van 2014, toen het koppel Washington en New York bezocht. William zou deze week de Earthshot Prize Innovation Summit bijwonen, maar annuleerde zijn bezoek wegens de uitvaart van de Queen. “Hoewel ik in deze treurige omstandigheden niet persoonlijk bij jullie kan zijn, ben ik verheugd om jullie in videovorm te kunnen vergezellen terwijl jullie in New York samen zijn voor de Earthshot Prize Innovation Summit”, zei hij in een opgenomen video.

“Tijdens deze periode van rouw haal ik veel steun uit jullie enthousiasme, optimisme en toewijding aan de Earthshot Prize en wat we proberen te bereiken”, voegde de prins van Wales hieraan toe. Volgens William was het beschermen van het milieu een zaak die ook Queen Elizabeth na aan het hart lag. “Ik weet dat ze verheugd geweest zou zijn om te horen over dit evenement.”

Californië

De Earthshot Prize werd door William in het leven geroepen voor initiatieven die strijden tegen klimaatverandering. Vorig jaar werd de prijs, die bestaat uit een bedrag van 1 miljoen pond, in Londen voor het eerst uitgereikt aan vijf initiatieven. “Kate en ik kijken enorm uit naar onze trip naar Boston in december”, zei de kroonprins nog.

Het bericht over de reis van William naar de VS, leidt in Amerikaanse media tot speculatie over de vraag of hij van de gelegenheid gebruik zal maken om prins Harry te bezoeken. In 2020 vertrok de jongere broer van William samen met Meghan Markle naar Californië. Harry en zijn echtgenote wonen nu samen met hun kinderen Archie (3) en Lilibet (1) in Santa Barbara. Als William beslist om Harry te op te zoeken, zou dat het eerste officiële bezoek van een lid de Britse koninklijke familie zijn sinds de verhuis van Harry naar de VS.