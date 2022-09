Consument heeft laagste vertrouwen in 37 jaar: “Dat zal zich ook weerspiegelen in dalende consumptie”

Het consumentenvertrouwen zakt tot het laagste peil in 37 jaar, dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Alle indicatoren van de vertrouwensbarometer staan op rood. Met de stijgende energieprijzen, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne laten de oorzaken zich gemakkelijk raden. Maar wat zijn de gevolgen van dit historisch lage consumentenvertrouwen? Is dit alleen maar nog meer slecht nieuws?