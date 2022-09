Kathleen Massant doet de financiën op PTS School in Mechelen. De grootste slokop op de energiefactuur is de serre.

De Vlaamse onderwijskoepels trekken gezamenlijk aan de alarmbel over de torenhoge energiefacturen die bij scholen in de bus vallen. Zo zag de Provinciale Technische School (PTS) Mechelen de kosten stijgen van 120.000 naar 520.000 euro. “Zestig procent van ons werkingsbudget gaat nu naar energie. We moeten zelfs de rem zetten op uitstapjes.”