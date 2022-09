Het begon met een banale verkoudheid, nu vecht moedige Louis (2) al 7 maanden tegen leukemie: “Soms komt hij óns troosten”

Delphine en Thomas met Olivia en Louis, die aan leukemie lijdt. “Hij is vaak sterker dan wij zelf en troost ons als we het moeilijk hebben.” — © if

Vichte/Tielt

Op 21 oktober wordt in het VTI van Tielt een spaghettiavond georganiseerd voor de kleine Louis. Het tweejarig jongetje is de zoon van leerkracht Dephine Vervaeke (33) en lijdt aan leukemie. De helft van de opbrengst wordt geschonken aan het Kinderkankerfonds, de andere helft aan het gezin van Louis. “Hij is zo moedig. Soms ziet Louis ons wenen en is hij net degene die ons komt knuffelen.”