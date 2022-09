Meisje (13) levensgevaarlijk gewond na aanrijding door 26-jarige bestuurder onder invloed

Een jonge fietsster (13) is woensdag omstreeks 8 uur aangereden door een wagen in Molenstede.

Bij de aankomst van de politiediensten van politiezone Demerdal waren de hulpdiensten al ter plaatse voor het slachtoffer, een 13-jarig meisje. Zij was door de aanrijding in de gracht beland en verkeerde even in levensgevaar. Het slachtoffer werd meteen overgebracht naar UZ Leuven Gasthuisberg. Intussen zou het slachtoffer buiten levensgevaar zijn.

Drugs

De bestuurder van het voertuig, een 26-jarige man uit Herselt, werd onderworpen aan een adem- en speekseltest. De speekseltest resulteerde positief op THC, een stof die in cannabis zit. Het parket stelde een wetsarts en verkeersdeskundige aan. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige was er geen technisch gebrek aan het voertuig, de omstandigheden worden nog verder onderzocht.

De bestuurder werd verhoord. Hij gaf toe THC gebruikt te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.