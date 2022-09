Moeten we ons zorgen maken over de nieuwe coronavariant BQ.1? Viroloog Steven Van Gucht legt uit

Microbioloog Emmanuel André van de KU Leuven waarschuwt voor de nieuwe coronavariant BQ.1, die in verschillende landen opduikt. “Het is mogelijk dat deze variant binnenkort een belangrijke rol zal spelen”, laat de man weten in Franstalige media. We staken ons licht op bij viroloog Steven Van Gucht van Sciensano: “Ik zou het goed nieuws vinden als BQ.1 de dominante variant wordt.”

Viroloog Marc Van Ranst stelt vast dat de besmettingscijfers stijgen, terwijl het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen voorlopig blijft dalen. “Op dit moment worden voor het eerst in lange tijd minder dan vijftig bedden op intensieve zorgen bezet door patiënten die zijn opgenomen wegens corona.”

Op basis van de huidige modellen wordt eind oktober of begin november een nieuwe golf verwacht. “Het is heel waarschijnlijk dat een volgende golf veroorzaakt wordt door een nieuwe variant”, weet professor Steven Van Gucht. “Maar voorlopig moeten we afwachten wat die volgende dominante variant zal zijn.”

Op dit moment is er niet één duidelijke kandidaat, in verschillende delen van de wereld zijn verscheidene varianten actief. BQ.1 zie je nu vooral in het Verenigd Koninkrijk sneller toenemen dan de vergelijkbare varianten. “Daaruit blijkt dat die variant bestaande antistoffen beter kan ontduiken en dus een groeivoordeel heeft, wat maakt dat dit een mogelijke kandidaat is.”

Voorlopig komt BQ.1 echter nog niet veel voor en het is nog niet bekend of de ziekte of symptomen erger zijn. “Dat is alvast niet mijn verwachting”, zegt Van Gucht. “Ik verwacht dat de volgende variant meer besmettingen kan veroorzaken, maar qua ziekteverloop vrij vergelijkbaar is.”

“In ons land is minder dan 1 procent van de onderzochte gevallen van het type BQ.1, 4 procent blijkt BA.4 en 94 procent is BA.5. De zogenaamde centaurusvariant BA.75, die deze zomer nog werd getipt als volgende belangrijke variant, zie je niet doorbreken, die variant is vastgesteld in slechts 1 procent van de onderzochte gevallen. Dat is een mooie illustratie van het feit dat je in het begin altijd moet opletten en dat pas na verloop van enkele weken of maanden duidelijk wordt of een variant al dan niet gaat overheersen.”

Volgens Steven De Gucht is het dus nog te vroeg om uit te maken of BQ.1 zal doorbreken. “Maar wat mij betreft is het wel een mogelijke kandidaat. Het goede nieuws is dat deze variant binnen de familie van omicron blijft. Dit is het beste mogelijke scenario wanneer je ziet dat het virus nieuwe varianten creëert, want dan ga je wellicht geen grote veranderingen krijgen met het gedrag of de impact van het virus. Het zou me meer verontrusten als een nieuwe variant niet verwant zou zijn aan omicron en een compleet nieuwe tak van de familie zou zijn.”

De viroloog benadrukt dat we niet ongerust moeten zijn over een volgende golf en herhaalt zijn oproep om het vaccin te nemen. “Het precieze tijdstip en de hoogte van de stijging van de coronacijfers in het najaar zijn nog onduidelijk. De vaccinatiecampagne is ons belangrijkste, voornaamste en op dit moment het enige wapen dat we hebben, nu de contactbeperkingen zijn opgeheven.”

Mensen ouder dan 65 jaar worden aangeraden om zich te vaccineren. “Ook 50-plussers die zwaarlijvig zijn, regelmatig drinken of roken zou ik aanbevelen om de booster te halen”, zegt Van Gucht, “net als mensen met onderliggende aandoeningen. Evenals voor vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden is dit heel sterk aangeraden. Maar het vaccin kan ook anderen helpen tegen een zware ziekte en long covid.”

Volgens Van Gucht is het mooi meegenomen dat de huidige boosters geproduceerd zijn op basis van de omicronvariant, die nu veel circuleert. “Het is een meevaller dat de huidige vaccins zijn aangepast aan omicron, en dus ook aan BQ.1.”