President Iran zegt interview af met wereldberoemde journaliste omdat ze hoofddoek weigert te dragen

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN afgezegd, nadat presentator Christiane Amanpour had geweigerd een hoofddoek te dragen. Volgens Amanpour kwamen medewerkers van Raisi op het laatste moment met de eis dat ze een hoofddoek zou dragen tijdens het interview, dat zou plaatsvinden in New York.

“Ik heb het verzoek heel beleefd afgewezen namens mijzelf, CNN en vrouwelijke journalisten overal”, zei Amanpour tegen haar collega’s van CNN. In Iran zelf wil ze best aan zo’n verzoek voldoen, legde ze uit, maar in Amerika niet. “Daar is het de gewoonte, dan draag je een hoofddoek, anders kun je als journalist je werk niet doen. Maar hier in New York of waar dan ook buiten Iran, heeft geen enkele Iraanse president, en ik heb ze allemaal geïnterviewd sinds 1995, me ooit gevraagd een hoofddoek te dragen”, zei Amanpour, die van Brits-Iraanse afkomst is.

Naar de precieze reden van de afzegging is het gissen. “Ik denk dat hij op dit moment niet gezien wilde worden naast een vrouw die geen hoofddoek draagt”, speculeerde Amanpour. “Ofwel omdat hij het een religieuze maand noemt, ofwel omdat mensen zouden vragen stellen over het feit dat hij samenzit met een buitenlandse journalist zonder hoofddoek, terwijl ze in Iran hard optreden tegen jonge vrouwen die geen hoofddoek dragen.”

Demonstraties

De afzegging komt juist tijdens felle protesten over vrouwenrechten in Iran. In het land wordt massaal gedemonstreerd sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed nadat ze door de religieuze politie was aangehouden omdat ze haar hoofd volgens agenten niet had bedekt. Volgens de politie kreeg ze een hartaanval, maar demonstranten geloven daar niets van.

In het interview had Amanpour onder meer willen praten over schendingen van de mensenrechten en ook over de Iraanse steun aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne.