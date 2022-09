Aardbeving zorgt 2.400 kilometer verderop voor ‘woestijntsunami’ in Verenigde Staten

Maandag werd Mexico getroffen door een zware aardbeving. De gevolgen waren zelfs 2.400 kilometer verderop merkbaar: in de woestijnbron Devils Hole, in de Amerikaanse staat Nevada, ontstond een ‘woestijntsunami’.

Mexico werd begin deze week opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich in de westelijke staat Michoacan, maar de beving was voelbaar in vier staten. De gevolgen van het natuurgeweld waren ook veel verder weg merkbaar. Zo ontstond er 2.400 kilometer verderop een ‘woestijntsunami’ in Devils Hole.

Devils Hole is een kalksteengrot van honderden meters diep in de Amerikaanse staat Nevada, vlakbij het bekende natuurreservaat Death Valley. De grot is gedeeltelijk gevuld met water. als gevolg van de aardbeving ontstond er golfbeweging in het water dat leidde tot golven van wel 1.20 meter hoog.

Door de golven spoelde een groot deel van de algengroei weg in het grottenstelsel. Dat is slecht nieuws: Devils Hole is het enige natuurlijke leefgebied van de met uitsterven bedreigde Devils Hole-tandkarper, die zich voedt met de algen.