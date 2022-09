Eline bij de zilvergrijze Kia Niro in de showroom in Aartselaar. — © rr

Antwerpen

Eline Loyaerts (24) bestelde als startende zelfstandige een zilvergrijze Kia Niro bij een garage in Aartselaar, nadat ze eerst een offerte had gevraagd bij een garage in Antwerpen. Maar toen ze KBC liet weten dat die het leasing-contract in orde konden maken, bestelde de bank zelf de auto van de offerte. Het gevolg: Eline zit met twee Kia Niro’s van 32.676,20 euro opgescheept.