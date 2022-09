Slachtoffers reageren op uitstel terreurproces: “Hoe langer proces wordt uitgesteld, hoe moeilijker onze wonde kan genezen”

Zij wachten al zes jaar op het proces van de terreurcel die op 22 maart 2016 hun leven op Zaventem of in het metrostation Maalbeek voor altijd heeft veranderd. Maar opnieuw moeten de slachtoffers of hun nabestaanden geduld uitoefenen. “De discussie over de boxen waarin de beschuldigden zouden moeten plaatsnemen, moeten wij lijdzaam ondergaan. Sommige slachtoffers overwegen nu om er de brui aan te geven.”