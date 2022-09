Hoe bij een routinecontrole op de snelweg de vreselijke moord op Mihael Parrent op een camping in Middelkerke ontdekt werd

Tijdens een horroravond in camping Marva in Middelkerke werd Mihael Parrent om het leven gebracht.

Drie mannen staan vanaf vrijdag voor het assisenhof in Brugge terecht voor de gruwelmoord op de jonge vader Mihael Parrent (37). Bijna vijf jaar geleden werd de man op een camping in Middelkerke op een onwaarschijnlijke manier mishandeld en uiteindelijk de keel overgesneden met een broodmes. De moord kwam per toeval aan het licht tijdens een routinecontrole. Reconstructie van een horroravond in caravan 116, met scènes die zelfs Quentin Tarantino niet had durven te verzinnen.