Oekraïense minister: “Poetin heeft Ruslands nederlaag aangekondigd”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba hoorde in de veelbesproken toespraak van Vladimir Poetin van woensdag een aankondiging van het verlies dat Rusland volgens hem te wachten staat. “Poetin heeft de mobilisering aangekondigd, maar wat hij werkelijk ten overstaan van de hele wereld heeft aangekondigd, is de nederlaag”, zei Koeleba donderdag in de VN-Veiligheidsraad.