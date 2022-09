Man 17 dagen na aardbeving gered uit wildernis

Een Chinese landbouwer heeft 17 dagen na een aardbeving een slechtziende man gered die verloren was gelopen in de bergen.

Op 5 september vielen 93 doden en honderden gewonden bij een aardbeving met een magnitude van 6,6 op de schaal van Richter in de provincie Sichuan, in het centrum van China. Gan Yu bleef samen met zijn collega Luo Yong na de beving achter in de waterkrachtcentrale van Wandong, waar ze aan de slag waren, om gewonden te verzorgen.

Volgens de Chinese openbare radiozender verloor Gan Yu bij de beving zijn bril en raakte het duo na een tocht van ongeveer 20 kilometer de weg kwijt. Terwijl Luo Yong op zoek ging naar hulp, bleef de slechtziende Gan Yu achter op een geïmproviseerd bed van mos en bamboebladeren.

Op 8 september wist Luo Yong de aandacht van hulpverleners te trekken door een vuur te maken. Drie dagen later, bij aankomst op de plaats waar hij zijn collega had achtergelaten, was er echter geen spoor meer van de man. Een landbouwer die nadien deelnam aan een nieuwe zoektocht, hoorde Gan Yu roepen en trof hem aan onder een boom. Gan Yu werd voor verzorging overgevlogen naar het ziekenhuis.