Russische buitenlandminister loopt weg van VN-vergadering na tirade over “totalitaire nazistaat Oekraïne”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft donderdag tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de westerse beschuldigingen rond de oorlog in Oekraïne verworpen. Hij had het ook over de “straffeloosheid” van Kiev. Onmiddellijk na zijn speech verliet hij de zaal.

Lavrov, die bijna negentig minuten te laat was voor de start van de bijzondere zitting, zei aan zijn ambtgenoten, onder wie de Oekraïense Dmitro Koeleba, dat Oekraïne zijn straffeloosheid te danken heeft aan zijn westerse partners.

De buitenlandminister stak een tirade af over de “totalitaire nazistaat Oekraïne, waar de normen van het internationaal humanitair recht met voeten worden getreden. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben, met medeweten van internationale mensenrechtenorganisaties, de misdaden van het regime in Kiev (sinds 2014, red.) in de doofpot gestopt”, zei Lavrov, als een echo van zijn collega’s, die de misbruiken door het Russische leger in Oekraïne aan de kaak stelden en de invasie veroordeelden.

“Oekraïne was een bedreiging”

Lavrov wees ook bij voorbaat het werk van het Internationaal Strafhof af. “Rusland heeft daar geen vertrouwen in.”

De westerse wapenleringen aan Oekraïne en de training van soldaten zijn “een directe inmenging in de oorlog”, zei Lavrov fors. “Die landen proberen de gevechten zo lang mogelijk te rekken, ondanks de slachtoffers en de ravage, om Rusland uit te putten en te verzwakken.”

Het besluit om de speciale militaire operatie, zoals Moskou de oorlog noemt, te starten, was “onvermijdelijk”, besloot hij. “Oekraïne was een bedreiging voor de veiligheid van Rusland.”