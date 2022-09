Het WK Wielrennen als goed excuus om al om 6 uur op café te zitten (of ’s nachts niet thuis te komen)

Koersliefhebbers, ontwaakt, want er komt een WK aan! Enfin, blijf wakker is even goed, want de wegrit wordt in Australië gereden en daarom zal je zaterdagnacht en zondagochtend in alle vroegte van onze tijd moeten kijken. Maar dat zal de pret en koershonger niet stillen in de supporterscafés in ons land. Wij serveren u nu al: de vroege vogels én nachtbrakers van cafébazen die zich samen met hun klanten schor zullen schreeuwen voor renners des vaderlands en diegene die opstaan om een buitenlandse coureur aan te moedigen.