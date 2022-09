Fietsen laat ons 212 dagen langer leven én “brengt 8,5 miljard euro op”

Belgische fietsers redden elk jaar 1.300 levens en besparen de staat bijna 8,5 miljard euro. Dat blijkt uit een omvangrijke kosten-batenanalyse door Vias. Het verkeersinstituut vergeleek de impact van autorijden voor korte afstanden met die van het fietsgebruik. De balans is zwaar in het voordeel van de fietsers, zelfs al hebben die 3,5 keer zo veel kans op een dodelijk verkeersongeval.

Elk jaar sterven zowat tachtig fietsers op Belgische wegen. In de eerste helft van dit jaar was er zelfs een forse stijging van het aantal fietsdoden. Met de fiets heb je 3,5 keer zo veel risico om te sterven in het verkeer als met de auto.

En dan is er nog de luchtvervuiling. Waar je als fietser meer aan wordt blootgesteld dan achter de voorruit van de auto. Het maakt je leven gemiddeld 21 dagen korter.

Je leeft langer

En toch is fietsen gezond, berekende Vias. Want dankzij het fietsen leef je gemiddeld net langer dan wanneer je korte afstanden met de auto doet. De fysieke activiteit doet je 240 dagen extra cadeau. Vias legde in opdracht van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Groen) alle factoren en indicatoren rond fietsen in de weegschaal.

De conclusie: als alle fietsers voor de auto kozen, zouden er 1.294 méér vroegtijdige overlijdens per jaar zijn. Want wie fietst, blijft langer gezond. Niet alleen wij, ook de overheid heeft er baat bij als we vaker gaan fietsen. De totale besparing bedraagt 8,5 miljard euro, dankzij goedkopere gezondheidszorg en hogere productiviteit. “De studie helpt ons om beleid te objectiveren, en slimme keuzes te maken op basis van grondige kosten-batenanalyses”, zegt Gilkinet.

210 overlijdens

Blijkt voorts uit de studie: als één Belg op de vijf voortaan tien minuten per dag op de fiets stapt, besparen we nog eens 210 vroegtijdige overlijdens. Het Federaal Planbureau voorspelt dat we met z’n allen 17,5 procent verder zullen fietsen tegen 2030, goed voor een besparing van nog eens 584 miljoen euro.

“Elke gefietste kilometer levert dus ook winst op voor wie niet fietst”, zegt Gilkinet. “Met meer investeringen in fietsbeleid helpen we dus elke inwoner in ons land vooruit.”

