Engelsman Anthony Taylor moet clash tussen Nederland en België in goede banen leiden

De Engelsman Anthony Taylor is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid om de 129e Derby der Lage Landen van zondagavond tussen Nederland en België in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA in Amsterdam in goede banen te leiden, zo maakte UEFA donderdag bekend.

De 43-jarige topscheidsrechter werd voor de eerste keer aangeduid voor een wedstrijd van de Rode Duivels. Vorig jaar floot hij in Milaan wel de finale van de Nations League tussen Spanje en Frankrijk, dat eerder in de halve finales België had uitgeschakeld. Een jaar eerder was hij scheidsrechter in het Champions League-duel tussen Club Brugge en Lazio. Ook op EURO 2020 was hij actief.

Er staat in de Nations League wel nog wat op het spel, maar als Nederland donderdag niets laat liggen in Polen, wordt het slotduel in de ArenA een bijzonder zware opdracht voor de Belgen. Bij een gelijke stand is immers het onderlinge resultaat doorslaggevend en nadien het onderlinge doelsaldo, en enkele maanden geleden op de Heizel gingen de Duivels met 1-4 onderuit tegen Oranje. Daardoor is er in dat geval, zoals de zaken nu staan, een zege met vier doelpunten verschil nodig in de Nederlandse hoofdstad, al hangt één en ander ook nog af van de resultaten op donderdag.

© BELGA

Na vier speeldagen staan de Rode Duivels immers met zeven punten op de tweede plaats, op drie punten van leider Nederland, dat zijn tweeluik opent met een verplaatsing naar Polen. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt en waarvoor België een kandidaat-organisator is.