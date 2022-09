CD&V wil alle openbare verlichting in Vlaanderen tijdelijk doven om energiefacturen van overheid te verlichten

Om de energiefacturen van de overheid te verlichten wil CD&V de verlichting op lokale en gewestwegen doven tussen 23 en 5 uur. Volgens parlementsleden Brecht Warnez en Robrecht Borhuyne is dat een besparing van 50 miljoen euro.

Niet alleen de gezinnen komen in de problemen met hun energiefactuur. Ook de overheden moeten veel extra geld ophoesten. Alleen al dit jaar stijgt de energiefactuur voor de steden en gemeenten met 130 miljoen euro, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg. Zijn partij wil daarom snoeien in één van de grootste slokoppen in de gemeentelijke energiefactuur: de openbare verlichting. CD&V brengt een nieuw voorstel mee naar het begrotingsconclaaf van vandaag: doof de straatverlichting langs lokale en gewestwegen tussen 23 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends. Samen met collega Robrecht Bothuyne (CD&V) becijferde Warnez dat die simpele ingreep de energiefacturen van de overheid met 50 miljoen euro kan verlichten.

Fluvius – dat de openbare verlichting beheert – krijgt vandaag al veel vragen van lokale besturen. “Dat leidt tot een kakofonie aan brandregimes”, zeggen Bothuyne en Warnez. “En Fluvius geeft nu al aan dat ze de individuele vragen niet aankunnen. Een deel van de gemeenten zou dus geholpen worden, een ander deel niet. Door op Vlaams niveau te schakelen kunnen we deze winter al in heel Vlaanderen een energiebesparing realiseren.” Ze willen dus dat in heel Vlaanderen het licht op straat uitgaat, maar zouden lokale besturen wel de mogelijkheid geven om die zelf terug aan te steken als ze dat willen – en kunnen betalen.