De ministers van de Vlaamse regering gaan vandaag in conclaaf om een begroting voor volgend jaar uit te tekenen. De druk is groot. Zowat elke partij en elke sector heeft de voorbije dagen een uitgebreid eisenpakket op tafel gelegd. Intern klinkt gemor omdat er zolang gewacht is met beslissen. “Nu zal iedereen achteraf zeggen dat het te mager is.”