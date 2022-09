Start van preventieve vaccinatie tegen apenpokken draait uit op sisser, Crevits grijpt in: “Geen verwijsbrief meer nodig”

Antwerpen

Het proefproject in Antwerpen waarbij mensen zich preventief kunnen laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus is bijzonder traag op gang gekomen. Er werd gemikt op 1.120 personen, maar slechts zestig mensen schreven zich effectief in voor de prik in het vaccinatiecentrum. Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) twijfelde niet en greep meteen in. Ze verlaagde de drempel door af te zien van de verwijsbrief.