Oekraïne: “Veel vrijgelaten krijgsgevangen zijn gemarteld”

Archiefbeeld: Denys Prokopenko is een van de vrijgelaten gevangenen en een van de leiders van de verdediging van de Azovstal-fabriek in Marioepol. — © AP

Veel Oekraïners die door Rusland werden vrijgelaten in een grote ruil van krijgsgevangenen zijn gemarteld. Dat zegt het hoofd van de militaire inlichtingendienst in Kiev. Enkele van de vrijgelaten Oekraïense krijgsgevangenen zijn volgens het minister van Binnenlandse Zaken opgenomen in ziekenhuizen. De krijgsgevangenen kwamen vrij doordat de strijdende landen na bemiddeling door Turkije en Saoedi-Arabië een deal sloten. In totaal kwamen zo’n driehonderd mensen vrij.