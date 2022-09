Gehavend Frankrijk boekt eerste zege in deze Nations League en geeft rode lantaarn door aan Oostenrijk

Frankrijk heeft donderdagavond voor het eerst in deze Nations League kunnen winnen. De ploeg van Didier Deschamps klopte Oostenrijk met 2-0 na doelpunten van Kylian Mbappé en Olivier Giroud. De rode lantaarn in de groep is nu voor Oostenrijk, dat vier punten telt. Les Bleus hebben er vijf en lijken degradatie naar de B-divisie te ontlopen.

Vooraf heel wat zorgen voor de Fransen. De afpersingszaak van de broers Pogba en de onenigheid rond de portretrechten van Kylian Mbappé houden de Franse voetbalwereld al even bezig, maar ook de blessures van heel wat sterkhouders zorgden voor kopzorgen bij bondscoach Didier Deschamps. Het lijstje geblesseerden is indrukwekkend: Hugo Lloris, Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot en Lucas Digne. Twaalf stuks.

Op de koop toe viel ook Jules Koundé nog eens uit na 25 minuten spelen tegen de Oostenrijkers. Op dat moment hadden Les Bleus wel al op voorsprong kunnen staan. Na nog geen twee minuten werd een doelpunt van Kylian Mbappé (terecht) afgekeurd voor buitenspel. Even later zoefde een schot van Aurélien Tchouaméni net over en vlak na de blessure van Koundé kwam Mbappé alleen door doel na een knappe combinatie door het centrum, maar werkte hij zwak af.

Omhaal Tchouaméni

Tien minuten voor rust dan hét moment van de eerste helft. Een omhaal van Tchouaméni - zonder twijfel een van de uitblinkers op het veld - werd met de vingertoppen op de lat getikt door de Oostenrijkse doelman Patrick Pentz, die ook uitstekend redding bracht op de herneming van Antoine Griezmann.

Scoren lukte niet meer voor rust, Frankrijk moest in de tweede helft nog vol aan de bak. Het was Oostenrijk die vlak na rust voor het eerst in de wedstrijd een aanval in elkaar kon knutselen, maar echt gevaarlijk werd dat niet.

Na dik tien minuten in de tweede helft ontbond Mbappé zijn duivels. Na pijnlijk balverlies van Sabitzer op het middenveld ging het razendsnel van Giroud naar de pijlsnelle Mbappé, die drie Oostenrijkers aan de praat hield en droog voorbij Pentz knalde: 1-0, meer dan verdiend voor de Fransen.

Nog geen tien minuten later kroop Giroud in de rol van afwerker. De spits van AC Milan kopte een uitstekende voorzet van Griezmann binnen, de wedstrijd leek plots gespeeld te zijn. Frankrijk haalt opgelucht adem: het is weg van de laatste plaats.