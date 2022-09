Blessure voor Depay, maar Oranje wint vlot en blijft voor komst van Rode Duivels in poleposition voor Final Four

Tenzij Oranje zondag een pak voor de broek krijgt van de Rode Duivels, mag het voor de tweede keer naar de Final Four van de Nations League. De Nederlanders wonnen verdiend in Polen,al baalden ze vanwege de blessures, onder meer van aanvoerder en topschutter Depay.

“Het is niet des-Van Gaals om een 38-jarige te selecteren”, aldus Louis van Gaal zelf, maar hij deed het toch. Meer zelfs: hij stelde hem in Polen gewoon op. Remko Pasveer (38 jaar, 318 dagen) werd na Sander Boschker (39 jaar, 224 dagen) de oudste speler ooit bij Oranje. Geen probleem trouwens, zo bleek voor rust. De Ajax-doelman had amper werk op te knappen. Met het oprapertje van Zielinski en het schot van Zalewski kende hij geen probleem. En Lewandowski dan?, vraagt u zich af. De bondscoach vond het een goeie zaak dat zijn vijfmansdefensie nog eens tegen een wereldspits stond, met oog op het WK, maar de Barcelona-topschutter kwam in de eerste helft niet in het stuk voor. Een pluim dus voor die defensie.

Debuteren op je 38ste: Remko Pasveer kan dat. — © ISOPIX

De match was wel met een domper begonnen voor Van Gaal, want hij wilde op een paar posities dus nog experimenteren en daarom speelde op het middenveld ook Koopmeiners – in goeie doen bij Serie A-leider Atalanta. Na anderhalve minuut viel die echter al uit en kwam Berghuis hem vervangen. Soit: na 45 minuten stond er (verdiend) 0-1 op het bord en dat was toch wat telde. Blind had een eerste goeie kans naast gegleden, maar na dertien minuten leverde een tiqui taca-aanval de openingsgoal op. Depay – bij Barça in de schaduw van Lewandowski – toonde dat hij nog kan voetballen en speelde de opkomende Dumfries heerlijk vrij. Die legde breed en Cody Gakpo tikte binnen. Gakpo: nóg zo iemand die zijn kans moest grijpen. De aanvaller van PSV deed dat.

Janssen (Antwerp) belangrijk

Leuk voor de Antwerp-fans: na rust mocht Vincent Janssen al snel opdraven. Minder voor het Nederlands elftal: hij loste de geblesseerde Depay af. De aanvoerder/topschutter bleef zitten na contact met Zielinski, greep naar z’n bovenbeen en kon niet verder. Bijna nog meer onheil, want een minuut later kregen de Polen al een levensgrote kans op de gelijkmaker. Blind kon Frankowski niet bijhouden en Milik had diens voorzet maar voor het binnentikken. De ex-Ajax-man knalde echter hoog over.

Bij de tweede goal was een belangrijke rol weggelegd voor Antwerp-spits Janssen (vierde van links). — © REUTERS

Maar kijk: “elk nadeel heb z’n voordeel”, zoals Cruijff ooit zei. De vervanger van Depay was niemand minder dan Antwerp-spits Vincent Janssen en die zorgde er mee voor dat het niet 1-1 maar wel 0-2 werd. Bergwijn zette de één-twee op met Janssen, die met zijn sterke lijf zijn tegenstander afhield en de bal perfect in de loop gaf van de Ajax-winger. Afwerken was een koud kunstje. Assistgever Janssen scoorde zo nog extra punten en maakt een prima kans om mee te mogen naar Qatar.

Na Pasveer kreeg nóg een debutant zijn kans: Kenneth Taylor, middenvelder van Ajax die Alfred Schreuder begin dit jaar nog graag naar Club Brugge had gehaald. Maar veel gebeurde er niet meer. Onder meer Janssen trapte nog eens naast, maar het bleef 0-2. Voldoende voor Nederland om in poleposition te blijven voor de Final Four.