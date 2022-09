REACTIES. Eden Hazard is “gelukkig”, Kevin De Bruyne vond wedstrijd goeie leerschool en voor Zeno Debast was het “wat aanpassen”

Kevin De Bruyne: “Een goeie leerschool, maar de prestatie was goed”

“De prestatie was goed”, vatte uitblinker Kevin De Bruyne de wedstrijd samen. “Ik denk dat we een goeie match spelen, de eerste helft was héél goed. In de tweede moeten we rustiger blijven. Wales ging heel compact in een 5-4-1 spelen - hun goed recht - en dan pakten we het niet goed aan. We hadden gewoon 45 minuten moeten rondspelen. Veel kansen creëren is dan niet nodig, je moet gewoon op zekerheid spelen. Een goeie leerschool, maar de prestatie was goed.”

“Een hattrick voor rust? Ja, dat had gekund, ik heb m’n kansen gehad. Helaas doet de keeper een goeie save en trap ik tegen de paal. Er waren echt genoeg kansen - voor iederéén - voor rust.”

De Final Four wordt wel lastig door de zege van Oranje tegen Polen: “Nederland wint? Ja, maar we gaan gewoon proberen die mach te winnen. Nederland is een topploeg en zondag komt snel. We zien wel wat het wordt. Het is nu werken naar het WK. Als we iets speciaals kunnen doen, gaan we dat proberen.”

Eden Hazard: “Ik ben gelukkig als ik speel”

“Ik was blij om nog eens aan een match te beginnen”, zei Eden Hazard voor de camera van RTL. “Dat zag je wel, denk ik. Ik ben gelukkig als ik speel en het was leuk om hier nog eens voor de supporters te spelen. Onze eerste helft was heel goed.”

“Ik weet niet wat Nederland gedaan heeft?”, vraagt Hazard dan. Met 0-2 gewonnen op het veld van Polen dus. “Ah bon, maar we gaan daar nog een goeie wedstrijd proberen te spelen en ons zo goed voorbereiden op het WK.”

“Ik weet wat ik kan als ik speel”, spreekt Hazard nog eens over zijn situatie bij Real Madrid. “Ik wil nu in vorm geraken voor het WK. We gaan zien wat de coach beslist, maar ik wil vooral spelen. Ik ben het meest gelukkig wanneer ik speel. Wanneer ik speel, geef ik alles en speel ik goed. Het is een delicate situatie bij Real Madrid. Ik heb zin om meer te spelen, maar ik kan niet meer doen. Ik heb altijd gezegd dat de oude Eden Hazard terugkomt als hij speelt. Ik moet gewoon terug in het ritme komen.”

Zeno Debast: “In het begin was het wat overweldigend”

“Ik ben zeer blij, het was hier een goeie sfeer”, aldus debutant Zeno Debast. “In het begin was het een beetje overweldigend, daarna ben ik beter in de match gekomen en voelde het allemaal wat beter aan. Het was een plezier om hier te spelen. Zenuwen had ik niet echt, het was gewoon aanpassen in het zoeken naar oplossingen. Het ging beter en beter, en de sfeer was geweldig. Jan (Vertonghen, red.) en Toby (Alderweireld, red.) hebben mij ook veel bijgestuurd, dat was super.”

“Het tegendoelpunt? Het is inderdaad een grote kerel en ik wist dat die bal ging komen. Ik had echter iets meer contact moeten hebben met hem, dichter bij hem moeten staan. Dat is een werkpunt. Het WK? Het is nog maar twee maanden tot de start. Het zou geweldig zijn om erbij te zijn en dat ligt alleen aan mij. Ik moet bij mijn club blijven presteren en hard werken op training. Ik ben de bondscoach alvast dankbaar dat ik hier mijn debuut mocht maken. Mijn aanpak gaat nu niet veranderen of zo, ik moet bezig blijven zoals ik hiervoor bezig was.”

De bondscoach was alvast laaiend enthousiast over het debuut van de Anderlecht-verdediger.

“Debast? Ik heb van hem genoten”, aldus Martinez. “Hij is nog zo jong, maar speelt al met zo veel zelfvertrouwen. Hij is ook enorm leergierig en leerde zelfs tijdens zijn eerste 90 minuten als Rode Duivel. Dit was een van de beste debuten ooit voor de Belgische nationale ploeg. De tegengoal? Wel, op internationaal niveau zijn de duels in de zestien altijd intens en heb je de nodige kracht nodig. Meer dan tijdens duels in nationale competities.”

Michy Batshuayi: “Meer positieve punten te onthouden dan negatieve”

Bij afwezigheid van Romelu Lukaku is er altijd weer Michy Batshuayi. De spits pikte opnieuw zijn goaltje mee en gaf ook de assist voor het openingsdoelpunt van Kevin De Bruyne. “Het is mijn werk als aanvaller en ik ben blij dat het goed ging. Zondag volgt er nog een zware wedstrijd, we gaan ons tactisch goed voorbereiden.”

De Rode Duivels moeten nu met vier doelpunten verschil proberen te winnen in Nederland. “Natuurlijk is dat mogelijk”, is Batshuayi overtuigd. “We zijn België. Er zijn nog enkele dingen dat we moeten corrigeren naar het WK toe, maar er zijn meer positieve punten te onthouden dan negatieve.” Wat die negatieve punten dan zijn? “Dat moet je aan de coach vragen”, sluit Batshuayi met een glimlach af.

Axel Witsel: “Raar dat Martinez rood kreeg”

Roberto Martinez kreeg tegen Wales een rode kaart voor tijdrekken, wat betekent dat hij tegen Nederland op zondag niet op de bank zal mogen zitten. Een tegenvaller, vindt Axel Witsel. “Onze voorbereiding zal niet anders zijn dan gewoonlijk, daar is de coach gewoon bij, maar de bijsturing tijdens de wedstrijd wordt toch anders. Gelukkig is de groep volwassen genoeg, ik heb geen idee hoe we dat gaan oplossen. Henry als waarnemende trainer? Misschien, ik weet het niet. Ik vond rood trouwens streng, het was raar. Als de spelers tijdrekken, krijgen we gewoon geel.”

Witsel mocht tegen Wales nog eens op zijn vertrouwde positie op het middenveld spelen. Bij Atlético Madrid depanneert hij centraal achterin. “Het was even aanpassen, maar uiteindelijk is het zoals rijden met de fiets: je verleert het niet. Nu gaan we naar Nederland om te winnen, liefst met drie goals verschil. Maar het wordt moeilijk, Nederland is sterk.” (pjc)