Zware brand aan Centraal Station in Antwerpen, brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houden

In Antwerpen is vrijdagochtend brand uitgebroken in een leegstaand pand vlak bij het station Antwerpen-Centraal. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen, die oproept om de stationsomgeving tot nader order te mijden opdat de hulpdiensten hun werk zouden kunnen doen. Een andere ingang van het station nemen of voor Antwerpen-Berchem kiezen is de boodschap.