Japanse wetenschappers ontdekken waterresten op afgelegen asteroïde: “Bewijs voor ontstaan van oceanen en organisch materiaal op aarde”

Een druppeltje water. Dat hebben de Japanse onderzoekers gevonden op de asteroïde Ryugu die zo’n 300 miljoen kilometer van ons verwijderd is. Een belangrijke ontdekking, want die bevinding ondersteunt de theorie dat leven op aarde mogelijk ontstaan is in de ruimte.

De Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 werd in 2014 op missie naar Ryugu gestuurd en kwam twee jaar geleden opnieuw onze atmosfeer binnen. Aan boord: een capsule met 5,4 gram stenen en stof van de asteroïde en dus ook een druppel water. Dat water was “koolzuurhoudend water met zout en organisch materiaal.”

“Deze waterdruppel heeft een grote betekenis,” vertelde de hoofdwetenschapper, Tomoki Nakamura van de Tohoku Universiteit, aan verslaggevers voorafgaand aan de publicatie van het onderzoek in het tijdschrift Science op vrijdag. “We hebben bewijs ontdekt dat dit rechtstreeks verband kan houden met bijvoorbeeld het ontstaan van de oceanen of organische materie op aarde.”

In 2020 kwam de capsule van de Japanse ruimtesonde in Zuid-Australië terecht. — © AFP

(sgg)