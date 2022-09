Beringen

Glen W. (29) is al jarenlang een kameleon. Uitbater van een discotheek, killerclown, vrolijke weldoener op TikTok, Vlaams Belanger op Twitter, pornoacteur bij OnlyFans, kleinzoon van Vlaamse zanger Danny Fabry en zelfverklaard crypto-investeerder op Instagram. Hij droomde van roem, maar was de nachtmerrie van jonge meisjes die hij in de prostitutie duwde.