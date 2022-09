Seksverbod voor vleesetende mannen: Duitse afdeling van PETA lanceert opvallende oproep

“Mannen dragen aanzienlijk meer bij aan de klimaatcatastrofe dan vrouwen en dat vooral door hun vleesconsumptie.” Dat schrijft de Duitse afdeling van dierenrechtenorganisatie PETA in een persbericht. Mannen zouden met hun eetgewoonten tot 41 procent meer broeikasgassen uitstoten dan vrouwen. Om dat statement te ondersteunen verwijzen ze naar een studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk magazine Plos One.

“Wie kent ze niet, de voorstedelijke vaders met bierflesjes en grilltangen, die worstjes van 70 cent laten sissen op hun grill van 700 euro. De door de bezoeker toegevoegde courgette wordt met argusogen bekeken en slechts met tegenzin getolereerd. Dat de Duitse ‘grillmeesters’ menen hun mannelijkheid aan zichzelf en hun soortgenoten te moeten bewijzen door het eten van vlees is echter niet alleen tot ergernis van de dieren. Nu is er wetenschappelijk bewijs dat giftige mannelijkheid ook het klimaat schaadt. Daarom zou een forse vleesbelasting van 41 procent voor mannen op zijn plaats zijn”, zegt Daniel Cox, teamleider van PETA Duitsland.

“Een verbod op seks of voortplanting voor alle vleesetende mannen zou in deze context ook doelgericht zijn. Ieder kind dat niet geboren wordt, bespaart immers 58,6 ton CO2-equivalenten per jaar.” Alle vaders die nog steeds vlees willen eten en toch willen dat hun kinderen een toekomst op een bewoonbare planeet hebben, schrijft PETA, raden ze aan om vegan te worden.

In een interview met de Duitse krant Bild vragen ze aan vrouwen om hun voorstel te steunen en “een seksstaking” te starten “om de wereld te redden.”

“Niets sexy aan”

Het voorstel van PETA zorgt in Duitsland voor veel discussie op sociale media, maar reikt ook tot ver buiten de landsgrenzen. In Australië werd bijvoorbeeld het voorstel ook voorgelegd aan de lokale PETA-afdeling en kreeg de marketingmanager daar de vraag of het om een serieuze actie ging. “We geven echt niet om jullie seksleven”, verduidelijkte ze.

“Waar we wel om geven is de planeet en de dieren waarmee we die delen en die dieren sterven met miljarden op de grofst denkbare manieren voor hamburgers en broodbeleg. Het is een gespreksstarter. Anders had je ons vast niet uitgenodigd om erover te praten”, ging ze verder. De Australische spoorde mensen aan om “alles met een beetje humor te nemen” en het misschien te zien als “heel goed advies”.

“We weten dat veganistische mannen meer matches krijgen op dating apps omdat mededogen aantrekkelijk is. We weten dat slagaderverstoppend vlees het risico op erectiestoornissen verhoogt en dat elke vleesmaaltijd ons dichter bij een milieuramp brengt, daar is absoluut niets sexy aan.”

(sgg)