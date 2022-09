Ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke opnieuw veroordeeld, 21 maanden cel voor lekken info naar drugsbende en wapenbezit

De drugskamer van de Antwerpse correctionele rechtbank heeft vrijdag zware straffen uitgesproken in de zaak rond een bende cocaïnesmokkelaars die gepakt werden in een loods in Stabroek. De kopstukken kregen tien jaar cel. Ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke werd tot 21 maanden gevangenis veroordeeld.

Vandemeulebroucke stond terecht omdat hij informatie uit een geheim onderzoek zou hebben gelekt naar de leiders van een criminele organisatie. Voor het bezit van twee semiautomatische vuurwapens en verboden munitie riskeerde de advocaat een bijkomende bestraffing van vier maanden. De rechtbank veroordeelde de ex-advocaat vrijdag tot achttien maanden voor het lekken van informatie en tot drie maanden cel voor verboden wapenbezit.

De kopstukken van de bende van het Piccolopleintje, naar het terrein in Stabroek waar de loods van de bende lag, werden vrijdag veroordeeld tot tien jaar cel. Voor vijf verdachten sprak de rechtbank de onmiddellijke aanhouding uit. Michaël V., die zes jaar kreeg, werd in de rechtszaal in de boeien geslagen en overgebracht naar de gevangenis. Alain M. en Hassan B., die tien jaar de gevangenis in moeten, zullen geseind worden, net als Redouan E.O. en Mustafa Y.

Het verhaal van de criminele organisatie begon in januari 2018 toen de douane een container met ananassen uit Costa Rica controleerde en 443 kilogram cocaïne aantrof. De drugs werden vervangen door een substitutiemiddel en de container vervolgde zijn weg richting eindbestemming, een grote fruitimporteur in Nederland. De chauffeur die de container in de haven ophaalde, week echter af van zijn route. Hij maakte een tussenstop op het bedrijventerrein Piccolo in Stabroek, waar hij een loods binnenreed.

De federale politie, die de container discreet was gevolgd, zag hoe een aantal aanwezigen uit de loods plots in alle richtingen wegvluchtten. Twee verdachten werden gearresteerd. Het onderzoek dat vervolgens uit de startblokken schoot, bracht een criminele organisatie in kaart die op grote schaal cocaïne invoerde vanuit Zuid-Amerika. De organisatie werd geleid door Alain M., Hassan B. en Desiderio P. Die laatste is volgens het Openbaar Ministerie een persoonlijke vriend van strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. P. overleed afgelopen zomer waardoor de strafvordering tegen hem vervallen is.

(sare)