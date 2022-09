Igor de Camargo keerde na twintig jaar Europees voetbal voorgoed terug naar Brazilië: “Ik geniet nu ’s avonds zonder schuldgevoel van een glaasje wijn”

“Ik was uitgenodigd om te gaan sjotten met Ronaldinho, maar ik moet mijn prioriteiten stellen”, vertelt Igor de Camargo (39) vanuit Brazilië. De doelpuntenmaker die in mei op pensioen ging legde een avondje met de Standardlegends niet zomaar naast zich neer. De Braziliaanse Belg wil zijn tweede leven in zijn thuisland graag zo snel mogelijk op de rails krijgen. “Maar als ik de drang voel om naar België terug te keren zal ik het niet nalaten. Ik ken de weg.”