‘Riverdale’-acteur krijgt levenslang voor moord op zijn moeder

De jonge acteur gaf zichzelf op 31 maart 2020 aan bij de politie nadat hij zijn moeder had zijn 64-jarige moeder door het achterhoofd had geschoten in hun huis in Canada. Later kwam aan het licht dat Grantham een video had gemaakt van het lichaam en op de beelden de moord had bekend. Een dag later zou hij het lichaam voorzichtig verplaatst hebben en een semi-religieuze scène gecreëerd hebben. Daarna sloeg hij op de vlucht. Wat hij daarna wou doen, is niet geheel duidelijk. Maar de acteur zou op een bepaald moment eraan gedacht hebben de Canadese premier Justin Trudeau te vermoorden. Dat schreef hij in een dagboek dat werd ingediend als bewijs. Ook zou hij een schietpartij op een universiteit of op een brug overwogen hebben.

Zo ver kwam het gelukkig niet. In de plaats daarvan stapte hij naar de politie en vertelde dat hij zijn moeder gedood had.

Donderdag kreeg de acteur te horen dat hij een levenslange celstraf krijgt. Volgens lokale media stond die straf al min of meer vast, maar was het vooral wachten op het aantal jaar voordat hij een voorwaardelijke vrijlating mag aanvragen. Dat zijn er dus 14 geworden.

De naam van de acteur doet misschien niet onmiddellijk een belletje rinkelen, maar toch was Grantham in meer dan 30 films en series te zien. Zo speelde hij het personage Jeffrey Augustine in het vierde seizoen van de serie Riverdale en vertolkte hij een rolletje in de film Diary of a wimpy kid. Daarnaast verscheen hij ook in Supernatural, iZombie en The imaginarium of Doctor Parnassus. (sgg)