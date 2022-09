Na het thuisshirt met de vlammen stellen Rode Duivels uittenue met Tomorrowland-touch voor

Eén dag na de thuiszege tegen Wales (2-1) hebben de Rode Duivels hun uittenue voor WK 2022 in Qatar voorgesteld. De witte outfit is volgens Adidas “festivalgeïnspireerd” en moet de boodschap “LOVE” van Tomorrowland uitdragen.

“Uit respect voor een lange geschiedenis van Belgische uittenues is de basiskleur wit”, meldt de Belgische voetbalbond. “De festivalgeïnspireerde tenue is voorzien van de LOVE-opdruk en een opvallende grafische print. Die is geïnspireerd op het wereldberoemde vuurwerk van Tomorrowland en staat symbool voor de gedeelde waarden op vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. De Rode Duivels en de betrokken partners willen zo tijdens deze woelige periode op een positieve en ludieke manier tot ‘LOVE’ oproepen.” De opvallende grafische print is niet alleen te zien op de kraag, mouwen, zijkanten en boorden van het shirt en de shorts, maar ook in het adidas logo en het bondslogo.

De Rode Duivels zullen het nieuwe tenue voor het eerst op het veld dragen op zondag 25 september in de UEFA Nations League-wedstrijd tegen Nederland.