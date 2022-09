Joe Biden (79) “verdwaalt” op podium na speech op internationale conferentie

Critici van de Amerikaanse president Joe Biden betwijfelen al sinds de presidentsverkiezingen of de 79-jarige man mentaal en fysiek gezond genoeg is om het land te leiden. Zijn tegenstander Donald Trump noemt hem onomwonden ‘Sleepy Joe’ en na de speech van Biden op de conferentie van The Global Fund, stellen Republikeinen zich opnieuw vragen over de gezondheidstoestand van de president nadat hij “verdwaald” was op het podium.