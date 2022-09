Roberto Martinez blikt al vooruit naar ‘ideale laatste match voor WK’: “Tegen Nederland komen er veranderingen”

Bondscoach Roberto Martinez laat er geen gras over groeien. Na de 2-1 zege tegen Wales blikt hij al vooruit naar de wedstrijd van zondag in Amsterdam tegen Nederland.

“De eerste 45 minuten waren veeleisend”, aldus Martinez. “Het was heel fysiek. We gaan een balans opmaken om te kijken hoe ver de spelers staan. Er zijn maar drie dagen tussen de twee wedstrijden, op het WK zijn het er minstens vier. Dus zullen er zeker veranderingen komen. Het is een gelegenheid om wat uit te proberen. Ik weet al hoe we gaan spelen maar de spelers zijn nog niet bekend.”

De Rode Duivels moeten in Nederland met drie goals verschil winnen om alsnog de groep in de Nations League te winnen. Bij winst vindt de eindronde plaats in België maar dat wordt dus moeilijk.

“We moeten proberen te winnen en dan zien waar het doelsaldo ons naartoe leidt”, aldus Martinez. “Als ik de perfecte laatste wedstrijd voor de WK-selectie zou mogen kiezen, dan zou ik altijd voor Nederland kiezen. Omwille van de voorbereiding, de fans, de historische rivaliteit, de betekenis, op verplaatsing,... dit is echt ideaal.”

Als Martinez na zijn rode kaart niet op de bank mag zitten tegen Nederland, dan nemen zijn assistenten Thierry Henry en Antony Barry de honneurs waar. Thomas Vermaelen blijft nog even in de schaduw. ( lvdw)