Spaanse trucker die dodelijk ongeval in Nieuw-Beijerland veroorzaakte, had waarschijnlijk cocaïne in zijn bloed

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Nederlandse Nieuw-Beijerland, had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat is naar voren gekomen uit toxicologisch onderzoek, zo meldt het gerechtshof Den Haag. Dat schrijft De Telegraaf.

De 45-jarige Juan reed op zaterdagavond 27 augustus met een lege vrachtwagen verloren en belandde op de dijk in Nieuw-Beijerland, bij Rotterdam. Plots week hij van de weg af en reed in op een buurtbarbecue. Bij dat drama kwamen zes volwassenen om het leven, onder wie ook een hoogzwangere vrouw. Daardoor kwam het dodental uit op zeven. De vrachtwagenchauffeur had eerder deze maand in de Spaanse media laten weten dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had. Of dat inderdaad zo was, wordt nog onderzocht.

De man werd afgelopen week, ondanks protest van het Openbaar Ministerie, vrijgelaten en keerde terug naar Spanje. Hij blijft volhouden dat hij een epileptische aanval kreeg en ook een slachtoffer is in dit verhaal.